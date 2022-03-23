Анастасия Волочкова показала, как встретила утро без одежды в своей кровати

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. Она уже давно не выступает в Большом театре. Артистка создает свои постановки. При этом поклонники все чаще обсуждают ее личную жизнь.

Несмотря на свою яркую внешность, она так и не встретила настоящую любовь. Танцовщица была в отношениях с влиятельными бизнесменами и мужчинами с не самым большом достатком. Недавно она закрутила роман с Дмитрием, который занимается банным бизнесом.

Теперь Анастасия все чаще щеголяет по дому в нижнем белье. Так как ее дочка Ариадна предпочитает жить отдельно от мамы, балерина позволяет себе устраивать дома тренировки, посиделки с друзьями.

Утром 23 марта она решила показать, как выглядит ее утро. Артистка проснулась в своей кровати. Она была без одежды, но обернулась одеялом, превратив его в платье. Звезда грациозно прикрыла свои прелести.

Поклонники восхитились тем, как выглядит балерина. Однако многие раскритиковали Волочкову. «Эффектная женщина и в пододеяльнике прекрасна!», «Красота в глазах смотрящего», «Осталось только понять, где тут красота?», «Это одеяло красивее ваших платьев», «Полог над кроватью можно уже и постирать бы! Красота в деталях», «Милота какая… а мне нравится», «Настя, это некультурно», — прокомментировали пост подписчики.

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