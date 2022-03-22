И без макияжа хороша: Муцениеце в косухе оверсайз появилась на красной дорожке с детьми

Актриса решила, что и без косметики может посетить премьеру мультфильма «Финик». Она сопровождала наследников.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снималась в сериале «Закрытая школа», фильмах «Тобол» и «Честный развод». Каждый год ее копилка с ролями пополняется.

Ранее актриса признавалась, что у нее были периоды, когда предложений о съемках не было. Тогда она только стала мамой. У нее растут сын Тимофей и дочка Мия от Павла Прилучного. Однако со звездой «Мажора» она рассталась два года назад.

Обычно Агата много времени проводит на работе. Но на этот раз она решила посвятить вечер наследникам. Актриса привела их на премьеру мультфильма «Финик». На красной дорожке она появилась без привычного вечернего наряда.

Артистка облачилась в спортивный костюм и косуху оверсайз. Она отказалась от макияжа и собрала волосы в хвост. А вот дочка Прилучного в свои шесть лет щегольнула в монохромном нежном спортивном костюме. Тимофей был в школьной форме, так как не успел переодеться.

В какой-то момент у маленькой Мии стали брать интервью. Она стеснялась и не смогла ответить на вопросы. Однако Муцениеце была рядом с ней. Они позировали для папарации. В последнее время Прилучный стал чаще видеться с детьми. Но на премьере она не появился.

Поклонники восхитились тем, как выглядит современная мама. Многие осыпали комплиментами Агата. «Ну что за семья», «Люблю таких актрис, без пафоса и тонный штукатурки», «Мия — ваша копия», «А почему Паша не пришел?», «Детки чудесные», «Вы замечательная мама», — стали писать пользователи Сети.

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