«Ах, талия!»: пополневшая Виктория Лопырева в велосипедках похвасталась округлыми формами

Виктория Лопырева уже давно живет на две страны. В свое время она получила титул «Мисс России» и стала знаменитой. Модель приглашали на спортивные мероприятия, концерты и красные дорожки.

Теперь она сама организует множество фестивалей. Блондинка приезжает в Россию летом, а вот основное время проводит в Дубае. По ее стопам пошли многие артисты. Недавно в ОАЭ уехали Нюша, Егор Крид и Моргенштерн.

Обычно Виктория появляется на публике в костюмах и элегантных платьях. Многие восхищались красотой победительницы конкурсов красоты. Без макияжа она не выходит в свет.

Но на этот раз светская львица удивила поклонников. Она поделилась кадрами, на которых предстал в топе и велосипедках. Лопырева делала разные упражнения и демонстрировала свои округлые формы.

«Ребят, я не успеваю ничего писать… не знаю, как люди вообще время находят все это вести, поэтому просто смешное видео меня толстой с тренировки. Да, правда, откуда-то взялись 3 кг и никуда не собираются, похоже… а тренер у меня забеременела и подобрела — не гоняет», — заявила она.

Поклонники были сражены. Многие признались, что не заметили никаких изменений. Звезда получила комплименты. «В каком месте?», «Виктория, не гневите нас», «Само совершенство», «Ах, талия!», «Ох, как раздалась», «Ваша фигура бесподобна», «Ох, вы куколка», «Выглядите изумительно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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