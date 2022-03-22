«О стройности говорить не приходится»: Кудрявцева предстала в силуэтном костюме цвета незабудки

Телеведущая выбрала необычный лук для съемок. Но имиджмейкер-стилист Елена Бестави призналась, что такой наряд может визуально прибавить несколько килограммов.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она знает практически всех российских артистов, а также не раз брала интервью у легендарных актеров и певцов. Блондинка ведет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион».

Для съемок она всегда подбирает элегантные костюмы или женственные платья. В свои 50 лет звезда ТВ может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

С наступлением весны Лера стала чаще носить наряды нежных тонов. 21 марта она появилась на работе в костюме-платье цвета незабудки. Жакет с погонами и двубортными застежками подчеркнул ее фигуру. Кудрявцева выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Поклонники восхитились тем, как она выглядит.

Многие признались, что такой необычный наряд ей к лицу. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави. Она пояснила, что такой наряд подойдет не всем.

«На Лере костюм в стиле милитари пастельного оттенка цвета незабудки. Этот цвет очень подходит блондинкам, как и все пастельные оттенки. Он их очень освежает. Стиль милитари не имеет жесткости, как камуфляжные костюмы. Придя в женский гардероб, милитари далеко ушел от традиционной формы, которую носят солдаты. Данный костюм тому подтверждение. Этот стиль достаточно прочно завоевал подиумы и могу предположить, что он будет актуален не только в этом году, но и следующем. Я бы сказала, что наряд не стройнит. Во-первых, двубортная застежка — всегда визуально добавляет объем. О стройности говорить уже не приходится. Плюс диагональные линии полов жакета также визуально расширяют зону бедер. Это всегда происходит, когда выбранная диагональ приближается к горизонтальной линии. Если бы полы были более острыми, то это было смягчало все. Поэтому говорить, что костюм выбран, чтобы выглядеть стройнее, абсолютно нельзя», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!