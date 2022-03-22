Слилась с пейзажем: Барановская отметилась в белоснежном пуховом комбинезоне и шапке-ушанке

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она ведет передачу «Мужское/Женское», а также часто становится экспертом в шоу «Модный приговор». Но недавно проекты перестали временно выходить в эфир.

У телеведущей появилось время на путешествие. Она с тремя детьми отправилась в одно из своих любимых мест — Байкал. Несмотря на свою занятость, звезда регулярно путешествует не только за границей, но и по России.

На этот раз Юлия поделилась красочными кадрами. Она запечатлелась с детьми, позируя лежа на льдах. С собой телеведущая взяла несколько нарядов.

Уже у обледенелой горы она запечатлелась в пуховом комбинезоне белого цвета и меховой шапке-ушанке в тон. Также образ дополнили солнцезащитные очки. Барановская подчеркнула свою загорелую кожу. Она слилась с пейзажем.

«Найди меня», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама троих детей. Многие отметили, что ей идет белый цвет. Другие поразились ее умению находить красивые места. «Ты мечта», «Такую девушку сложно потерять», «Как вы круто выглядите», «Снежная Королева», «Как вам идет белый цвет», «Вы словно сбежали из голливудского фильма», «Самая лучшая мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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