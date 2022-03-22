«Ах, какая крашиха»: Боня в лосинах и топе похвасталась идеальной фигурой «восьмеркой»

Виктория Боня является известной персоной в России. Она была участницей «Дома-2» и знакома с Ольгой Бузовой, Аленой Водонаевой и другими персонами. Уже много лет бывшая звезда телестройки живет в Монако.

Она работала телеведущей, а потом стала бьюти-блогером. Светская львица растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Она не скрывает, что дружит с экс-избранником.

Недавно Боня рассталась со своим новым женихом. Даже его имя она не рассекретила. Но стоит отметить, что в свои 42 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она зачастую хвастается новыми нарядами.

А вот на этот раз светская львица решила похвастаться постройневшими формами. Виктория запечатлелась в спортзале в лосинах и топе. Она покрасовалась на камеру, показав плоский живот.

При этом Боня похвасталась пышными формами. Она обладает фигурой «восьмеркой», как и Ани Лорак. Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда.

«Ну до чего хороша», «Безумно красивая», «Очень круто выглядишь», «Фигура богини». «Всем бы так выглядеть после 40», «ох, вашему прессу завидую», «Нет слов», «Ах, какая крашиха», «Просто бесподобно! Сколько труда», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!