Без прикрас: 39-летняя Подольская запечатлелась в мокром купальнике на фоне гор в Сочи

Певица приехала на горнолыжный курорт с Владимиром Пресняковым и детьми.

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. Многие зрители полюбили ее, когда певица стала выпускницей шоу «Фабрика звезд». Примечательно, что она успешно построила карьеру и обрела счастье в личной жизни.

Уже больше 10 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают дети — шестилетний Артемий и годовалый Иван. Еще недавно они гуляли в Москве, а теперь приехали в Сочи.

Пресняков последовал примеру старшего сына Никиты, рожденного от Кристины Орбакайте, который отдыхает на горнолыжном курорте с женой и друзьями. Певец тоже привез семью, чтобы покататься на лыжах.

Также Подольская не упустила возможности и поплавала в открытом бассейне с видом на заснеженные горы. Она предстала в черном бикини. Артистка позировала без макияжа и укладки, намочив купальник. На ее спине мерцали капли воды.

Отметим, что в 39 лет Наталья следит за фигурой. Она быстро вернулась в форму после родов. «Вот это пейзаж», «Какая красота», «Ну какая классная фигурка», «Просто прелесть», «Я тащусь», «Вот это отдых», «Кайф», «Наталья, вы прям девочка-девочка», «Любуюсь вами», «Это чудесно», «Вам сейчас все завидуют», — прокомментировали пост пользователи Сети. Напомним, что ранее невестка Орбакайте искупалась в этом же бассейне.

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