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Ивлеева назвала звезду 90-х, который был и остается одним из самых красивых мужчин на эстраде

Телеведущая призналась, по ком из возрастных певцов она фанатеет.

Ивлеева назвала звезду 90-х, который был и остается одним из самых красивых мужчин на эстраде
Настя Ивлеева. Фото: Global Look Press.

20 марта популярный блогер Настя Ивлеева устроила среди своих подписчиков в Telegram опрос, кого они считают «крашем» (стопроцентным кумиром и покорителем сердец) прошлого поколения.

«Я фанатка молодого Бутусова! – призналась 31-летняя звезда Интернета. — Мне кажется, это один из самых красивых мужчин на нашей сцене до сих пор. Ну и Сережа Бодров. Они внешне абсолютно противоположны, но моя биполярка довольна! Короче, сердечко прям на кусочки».

Ивлеева также опубликовала несколько фотографий молодого Вячеслава Бутусова (ему уже 60 лет), что подписчики поняли, какие мужчины в ее вкусе.

Вячеслав Бутусов
Вячеслав Бутусов в молодости. Фото: Russian Look.

Поклонники телеведущей в целом поддержали ее выбор, но среди своих вариантов также назвали Виктора Цоя, Олега Газманова, Леонида Агутина, Сергея Безрукова, Кая Метова, Влада Сташевского, Андрея Губина, Илью Лагутенко и Михаила Пореченкова.

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Вячеслав БутусовНастя Ивлеевасекс-символСергей Бодров