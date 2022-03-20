Сандра Буллок и Ченнинг Татум познакомились в результате скандала в детском саду

57-летняя Сандра Буллок и 41-летний Ченнинг Татум продолжают пиарить свой новый фильм «Затерянный город». У голливудской парочки были очень веселые съемки. А познакомились эти двое при, практически, скандальных обстоятельствах.

Первая встреча артистов состоялась на одной из звездных вечеринок, но по-настоящему познакомиться им помогли дочери. Маленькие Лейла Буллок и Эверли Татум сильно поссорились, когда ходили в один детский сад. Сначала девочки подружились, но затем остро встал вопрос, кто же главный в их дружбе. Дошло до драки и истерики.

«Мы познакомились через драму, в кабинете директора дошкольного учреждения. Нас вызвали вместе, потому что Эверли и Лейла пытались выяснить, кто главнее, и мы молились, чтобы ущерб причинил другой ребенок», — цитирует Сандру издание The New York Times.

больше по теме Сандра Буллок решила сделать перерыв в актерской карьере ради детей Актриса-трудоголик хочет больше времени проводить с приемными сыном и дочерью.

С тех пор девочки помирились, и родители сыграли в этом не последнюю роль. На съемках «Затерянного города» Буллок и Татум организовали дочерям отдельную, безопасную от коронавируса зону, в которой наследницы звезд могли играть и весело проводить время. Теперь актера и актрису объединяет не только общий фильм, но и дочки-приятельницы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.