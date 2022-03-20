«Это еще и вверх тормашками»: Самбурская в боди «в облипку» выставила напоказ свои прелести

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Она может похвастаться большим количеством ярких ролей. Актриса прославилась благодаря роли в сериале «Универ».

Она также отметилась в картинах «Женщины против мужчин» и «Две жены». Ей не раз приходилось работать со Стасом Ярушиным. Они играли пару, но вот в настоящей жизни звезда о личной жизни говорит редко.

Примечательно, что Самбурская недавно отметила 35-летие. Она следит за фигурой и появляется на публике в женственных нарядах. Актриса предстала на новых кадрах в облегающем боди.

Она возобновила тренировки после отпуска, как и ее коллега Наталья Рудова. Настасья делала упражнения, опирая ноги о веревку, подвешивая часть тела. При этом артистка сгибала тело, выставляя свои прелести напоказ. Она блеснула точеными формами.

Ранее звезда также похвасталась своим стальным прессом. Она обладает рельефными формами. Поклонники были сражены тем, в какой форме находится звезда. «Ну фантастика», «Я даже сморю завороженно», «Какая подготовка», «Это еще и вверх тормашками», «Какой-то стиль собачки мордой вниз», «У вас роскошные формы», «Вот это спортсменка», — прокомментировали кадры подписчики.

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