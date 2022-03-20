«Ох, какой рельеф»: 42-летняя Боня в лосинах и топе сверкнула объемными формами на камеру

Виктория Боня раньше была участницей шоу «Дом-2». Она стала богатой и знаменитой. Уже длительное время Боня занимается своим бизнесом и ведет бьюти-блог. Она живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

Светская львица на днях отпраздновала 10-лете наследницы. Она с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом устроила праздник в ресторане. Поклонники стали обсуждать их возможное воссоединение, так как звезда недавно рассталась с таинственным женихом.

В 42 года Боня продолжает работать над собой. Она может похвастаться не только моложавой внешностью, но и точеной фигурой. Ранее Ксения Собчак осудила ее за способ похудеть.

Но сама светская львица отмечает, что худеет без помощи чего-либо. В последнее время она старается набрать массу. Виктория запечатлелась в топе и бархатных лосинах. Она похвасталась объемными формами и плоским животом.

«Начала свой поправительный процесс. Сейчас я очень худенькая. Иду сейчас на пробежку в спортзале. Это единственный для меня способ поправиться. Я бегаю и хожу в спортзал», — заявила звезда.

К слову, она ранее признавалась, что ее бедра 92 сантиметра в объеме. При этом ее рост 170 сантиметров. Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она роскошно выглядит.

«До чего красивая», «Всем бы мамам вашу фигуру», «Результаты труда видны», «Такая тонкая талия и мощные бедра», «Выглядите сногсшибательно», «Нет слов», «Ох, какой рельеф», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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