Светлая комната, камин: Савельева в костюме с принтом мильфлер покрасовалась у себя дома

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже много лет поет на сцене. Однако группу «Фабрика» артистка решила покинуть, когда узнала о беременности. Уже длительное время певица счастлива в браке с Кириллом Сафоновым.

Она раньше не думала о детях, но теперь у пары растет сын Леон. Певица быстро вернулась в форму после родов. Она теперь строит сольную карьеру.

Обычно Саша носит лаконичные наряды. Для выступлений она выбирает костюмы, но порой также выходит в свет в вечерних платьях. Недавно певица устроила целую фотосессию в женственном образе.

А вот 19 марта она решила похвастаться обновками. Артистка позировала в своей дизайнерской гостиной со светлыми стенами, камином, мягкими стульями и пудровыми шторами. Савельева сначала примерила костюм в пижамном стиле изумрудно-голубого цвета. Но потом она покрасовалась в черном костюм с принтом мильфлер.

«Поддерживаю российские бренды. Помогите определиться? Черный или голубой?» — написала звезда.

В итоге ее выбор пал на черный лаконичный костюм. Поклонники восхитились не только нарядом, но и ее уютной обстановкой дома. «Как красиво у вас», «Я хочу костюм и такой дом», «Саша, у вас отличный вкус», «Костюм выглядит мило», «Какие цвета! У вас дома так светло и уютно», «А сын мультики смотрит?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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