«Ох, все прелести засветила»: Клава Кока в джинсах с разрезами сразила поклонников

Клава Кока является популярной исполнительницей. За последние несколько лет она выпустила множество хитов. Ей довелось поработать с Нилетто и Александром Реввой. Примечательно, что 25-летняя артистка любит выглядеть ярко и броско.

Она экспериментирует с образами. Недавно певица предстала в наряде в стиле 2000-х годов. А вот теперь на съемках звезда похвасталась новым аутфитом.

Недавно Кока стала ведущей шоу «ТикТок талант» вместе с Романом Каграмановым. Для съемок она решила поэкспериментировать с имиджем. Певица похвасталась прической с челкой-шторкой.

А также она запечатлелась в укороченной толстовке и джинсах с зашнурованными разрезами. Артистка повернулась боком, показав изящные ноги. Она не скрыла, что отказалась от нижнего белья.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. Певица сразила фанатов своим пикантным образом. «Ох, какая красотка», «Вот джинсы», «Богиня», «Я просто поражена», «Ох, все прелести засветила», «Ах, без белья», «Клава, что за прелесть», «Ну слов нет», «Ах, без белья», «Просто хороша», «Любуемся вами», «Всех сразила», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале