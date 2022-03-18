Стильная леди: жена Юдашкина в модном пуховике-дутике и белых кедах предстала в Стамбуле

Марина Юдашкина создала недавно свой телеграм-канал, но пока жена российского кутюрье Валентина Юдашкина не отличается в нем активностью.

Однако 18 марта выставила снимок из Стамбула, никак не комментируя его. Марина Юдашкина, как всегда, выглядела стильно и современно. Она примерила джинсы по фигуре, модный пуховик-дутик и белые кеды под цвет шарфа.

Напомним, Валентина Юдашкин отстранили от Недели моды в Париже по политическим мотивам (из-за проведения Россией спецоперации на Украине). Больной раком модельер признался, что вложил в новую коллекцию всю душу и год ждал этого события.

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