Ради роли Джаред Лето отважился на то, чего точно не захочет ни один житель Нью-Йорка

18 марта на потоковом сервисе Apple TV+ стартовала трансляция нового сериала WeCrashed (по-русски «Не сработало» или «МыПрогорели»). В нем Джаред Лето сыграл Адама Неймана — израильского предпринимателя, который запустил коворкинг-стартап WeWork, заработал миллиарды и потерял свою компанию.

Лето известен тем, что полностью погружается роль и буквально живет жизнью своего персонажа. И эта роль не стала исключением. На презентации сериала в Лос-Анджелесе 17 марта он рассказал журналистам, что проделал невероятную и сложную работу.

Так он привлек целую команду израильтян, чтобы подогнать свой акцент и тон речи как можно ближе к персонажу. Актер даже отважился на форменное безрассудство, которое позволял себе Нейман, — ходил босиком по улицам Нью-Йорка!

«Если вы когда-либо жили в Нью-Йорке, вы знаете, что есть одна вещь, которую вы точно не захотите делать, — ходить по этим улицам босиком, — поделился 50-летний Лето с изданием Entertainment Tonight. — Итак, я думаю, что в тот день получил слишком маленькую оплату за трюк».

Кстати, партнерша Джареда по сериалу Энн Хэтэуэй во время съемок решила ненадолго выдернуть актера из образа Адама Неймана и напомнить ему о роли Паоло Гуччи. Но 39-летняя актриса не ожидала такого результата.

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