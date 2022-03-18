Все сказала взглядом: Макаров заснял, как дочка Кудрявцевой в вязаной шапке выразила недовольство

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она общалась с большим количеством знаменитостей. Лера обычно выведывает тайны у гостей своей передачи «Секрет на миллион».

А вот сама она редко говорит о личной жизни. Блондинка счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Не так давно она призналась, что зарабатывает больше возлюбленного. Звезда не стала утаивать, что и страсть между ними угасает.

Но супруги души не чают в дочке Марии. Крохе всего три года, но она хорошо разговаривает, помогает маме по дому и учится готовить. 17 марта с утра Кудрявцева решила провести время с ней пред работой.

Макаров их повез на машине. Хоккеист опубликовал видео, а котором малышка сидит на заднем сидении и буквально испепеляет его взглядом. Она была в пуховике горчичного цвета и вязаной белой шапке.

«Пробки», — отметила Лера.

Забавный ролик восхитил подписчиков спортсмена. Многие признались, что стали фанатами маленькой Маши. «Это выражение лица», «Настоящая женщина растет», «Без слов все понятно», «Как я ее люблю», «Вот это щечки», «Маша чудо! Я не могу», «Как смешно», «Уж 10 раз посмотрела», «Взгляд — уровень бог», «Обожаю ее», «Когда стоишь в пробке, все мы Маша», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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