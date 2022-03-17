«Вот бы мне такой!»: Настасья Самбурская похвасталась «стальным» прессом во время домашней тренировки

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» показала, каких результатов добилась в спорте.

Актриса Настасья Самбурская к 35 годам смогла сделать свое тело подтянутым. Недавно знаменитость опубликовала кадры спортивной фигуры в своем Telegram.

Настасья нарядилась в розовой кроп-топ и черные микрошорты. Самбурская без макияжа позировала перед домашним зеркалом.

Артистка встала в выгодную позу и похвасталась мощными плечами. Также Самбурская не смогла скрыть аппетитные ягодицы и рельефный пресс.

«А вы уже потренили? Я слежу за вами», — поинтересовалась у своих поклонников Самбурская.

Фолловеры актрисы, в свою очередь, остались без ума от плоского живота с кубиками. Фанаты написали в комментариях к фото комплименты артистке.

«Мощь», «Самая лучшая!», «Вот это кубики», «Самбуся, ты великолепна», «Скоро можно будет выходить в купальнике на соревнования», «Идеальная фигура», «Спортивная и подтянутая», «Вот бы мне такой пресс!» — отметили поклонники Настасьи Самбурской.

Напомним, ранее Настасья Самбурская показала, как выглядела 15 лет назад. Примечательно, что у актрисы тогда были мелкие кудри.

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