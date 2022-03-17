«Тесемки сейчас треснут»: пополневшую Бузову подловили за поеданием бургера прямо на пляже

Телеведущая не скрывает, что набрала три килограмма и не перестает есть. Кадры с отдыха поразили поклонников звезды.

Ольга Бузова давно стала популярной певицей и телеведущей. Она не скрывает, что постоянно находится в центре внимания. Артистка любит наряжаться. Еще недавно она покупала себе брендовые наряды.

А вот на концертах и съемках артистка предстает то в роскошных вечерних платьях, то в боди. Но недавно она поправилась. Ей удавалось скрывать изъяны фигуры до отпуска, который звезда провела в ОАЭ.

На фоне слухов о беременности Ольга призналась, что набрала три килограмма. По ее словам, она склонна к полноте, а из-за последних событий в мире на нее напал жор.

И прямо на побережье артистка могла съесть целый бургер и картошку-фри. Кто-то подловил телеведущую, когда она обедала в купальнике на пляже. Когда Бузова заметила, что ее снимают, то перестала есть и начала приседать. При этом она засветила не только декольте, но и складки на животе.

Теперь звезда хочет вернуться к тренировкам. Если пять лет назад она утверждала, что у нее идеальное тело, теперь Ольга намерена похудеть. При этом она призналась, что привлекательной себя в сексуальном плане не считает.

«Вы знаете, я вообще не считают себя сексуальной. Конечно, мужчинам я нравлюсь, но не уверена, что дело в сексуальности. Я интересна в общении, у меня отличное чувство юмора, правильные ценности и понятия по жизни. Я всегда ухожена и т.д. Но думаю все-таки мои человеческие качества идут впереди тела», — поделилась Бузова.

Поклонники были поражены кадрами. Многие ее подвергли критике. «Тесемки сейчас треснут», «Бургер сразу отложился», «Три складки на животе», «Оля, как тебя так разнесло», «Ну ты стала сочная», «Выглядишь как любая девушка с животиком», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале