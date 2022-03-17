Длинные ноги, гламурная прическа: Клава Кока в новом образе с корсетом произвела фурор

Певица снялась в пикантном ролике. Она примерила образ в стиле начала 2000-х годов. Звезда получила сотни комплиментов.

Клава Кока является популярной певицей. Она прославилась несколько лет назад, когда подписала контракт с крупным лейблом и выпустила несколько хитов. Артистка в свои 25 лет может похвастаться стройной фигурой.

Она любит носить мини-платья и юбки. Не раз Клава меняла имидж, выбирая необычные прически. В последнее время она все больше времени проводит с семьей, но при этом активно готовится к концерту.

А вот 17 марта певица успела не только покататься на катке. Она опубликовала новый ролик. Кока облачилась в мерцающий корсет и джинсы расслабленного силуэта, сделав акцент на длинных ногах.

Она также сделала прическу в стиле 2000-х с небрежным пучком, обильно опрысканным лаком. Такую укладку в свое время носили Бритни Спирс, Алсу, солистки Spice Girls и другие популярные артисты. Клавдия грациозно позировала сверкнув декольте. Она похвасталась маникюром с длинными ногтями.

Поклонники осыпали молодую певицу комплиментами. Многие отметили, что ей очень идет такой образ. «Клава и длинный маник, это что-то новенькое», «Очень неожиданный образ», «Откройте окно, слишком жарко стало», «Образ шикарный», «Клав, ты такая кошечка», «Какая прическа! Ох, шик», «О боже, сколько страсти! Как здесь удержаться перед такой огненной женщиной», — прокомментировали пост подписчики.

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