Коллега по сериалу «сломала» Джареда Лето, напомнив ему о «Доме Gucci»

Похоже, у Джареда Лето проблемы. Теперь все фанаты получили в руки оружие, которым могут выводить его из себя.

А первой его применила актриса Энн Хэтэуэй, снявшаяся вместе с рокером в новом сериале WeCrashed. О том, как ей удалось «сломать» партнера по съемочной площадке, 39-летняя артистка рассказала в передаче The Late Show.

Энн поделилась, что пока они работали над сериалом, Джаред всегда был в образе своего персонажа Адама Неймана, ни на секунду из него не выходил, даже когда камеры были выключены. Кроме того дня, когда вышел трейлер фильма «Дом Gucci».

Актриса посмотрела то видео, и ей очень захотелось потроллить своего партнера.

«В тот день, когда вышел трейлер «Дома Gucci», я должна была что-то сделать. Я просто не могла это проигнорировать», — вспоминает она.

После съемок особо напряженной сцены, перед тем, как попрощаться с Джаредом, Энн изобразила из себя героиню Леди Гаги, перекрестилась и сказала с итальянским акцентом фразу из нового фильма: «Во имя Отца, Сына и дома Gucci».

Но Хэтэуэй не ожидала, что Лето отреагирует так.

«Я не знала, что произойдет, потому что он так сильно привержен своей актерской игре, но я клянусь Богом, он при мне разделился на троих человек, — заявила актриса. — Это было похоже на крестраж (заклинание разделения души из книг о Гарри Потере. — Прим. авт.): здесь был Джаред, здесь был Паоло Гуччи, а здесь был Адам Нейман… Он вернулся в норму, и я сказала: «О Боже». А он такой: «Вау, кажется, я только что путешествовал во времени!»

Напомним, Джаред Лето очень серьезно относится к своей актерской игре. Он даже не пересматривает собственные фильмы, чтобы готовые работы не влияли на его новые роли.

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