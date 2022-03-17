«Он такой красивый»: Уилл Смит публично восхитился внешностью Брэдли Купера

Оказывается, голливудский актер Уилл Смит без ума от своего коллеги Брэдли Купера!

15 марта обе кинозвезды посетили гала-концерт National Board of Review Awards 2022 в Нью-Йорке, где Смиту вручили очередную награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Артист вышел на сцену и в своей благодарственной речи неожиданно заговорил о Купере, указывая на него, сидящего в зале.

«Я смотрю на Брэдли Купера. Я видел его фотографии, когда он был молодым. Он не выглядел таким! Он вырос в это! Он позволил мечте расцвести внутри него! Я даже не могу сосредоточиться, он такой красивый», — цитирует Уилла издание USA Today.

Позже Купер тоже вышел на сцену — чтобы отметить наградой своих коллег по фильму «Лакричная пицца», но сначала он бросил «ответочку» Смиту.

«Я не забуду этого, Уилл», — сказал актер.

Странно, что у этих двоих еще нет ни одного совместного фильма. У них же такая химия даже вне кадра!

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