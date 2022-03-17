Нескучный вечер: Муцениеце показала, как проводит время с дочкой и сыном Прилучного

Агата Муцениеце является известной актрисой. Примечательно, что она на съемках сериала «Закрытая школа» встретила Павла Прилучного. Они тайно сыграли свадьбу и почти 10 лет прожили вместе. Многие считали их идеальной парой.

Однако в 2020 году супруги развелись. Даже ради детей актриса решила не сохранять брак. Из дома она переехала с наследниками в квартиру. Лишь спустя время звезда смогла наладить дружеское общение с бывшим мужем.

Недавно Агата устроила праздник для дочки Мии в честь шестилетия. А вот 8 марта уже Прилучный свозил детей в Санкт-Петербург. Поклонники отмечают, что сын Тимофей растет копей отца.

Молодые родители не дают наследникам скучать. На этот раз актриса провела с ними вечер. Сначала дочка показывала ей игру, которую придумала. Из бумаги она вырезала мальчика, девочку и панду. Мия предлагала их убаюкивать и ложить спать в кроватки, которые представляли собой сложенные листы бумаги.

Также у девочки была вырезанная сова и бумаги, с которой нужно было гулять. Агата внимательно ее слушала и комментировала действия. В итоге кроха заверила, что маме доверит своих игрушечных малышей. А вот потом Мия стала играть с братом. Они притворились сумоистами.

«Мия, покажи, как вы пузиками боролись. У меня тут пара сумоистов. Если вы не знаете, чем заняться и у вас сесть воздушные шарики, то вот такое есть занятие», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, какая Агата хорошая мама. Многие признались, что такое общение с детьми большая редкость.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале