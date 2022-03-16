«Бикини не по размеру»: пополневшая Бузова намочила свои прелести на пляже, обнажив живот

Телеведущая впервые за несколько недель решила показать формы без прикрас на фоне слухов о беременности.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она вела шоу «Дом-2», а в прошлом году покинула проект. Теперь ее можно увидеть в роли ведущей разных передач.

Она также продолжает выступать на сцене и появляться на светских раутах. Артистке нравится всегда выглядеть броско и женственно. Но за последние месяцы она поправилась и скрывать изменившуюся фигуру ей стало сложно.

Недавно Ольга несколько дней провела в ОАЭ. Она решила отдохнуть и набраться сил после целого месяца съемок шоу «Звезды в Африке». Телеведущая щеголяла в шортах и платьях.

Поклонники заподозрили ее в беременности. А накануне она искупалась в Персидском заливе. Артистка была в халатике, но развязала его и легла на побережье, подставив фигуру морским волнам. Она обнажила свои прелести. Бузова не стала прикрывать выпирающий живот.

Поклонники были ошеломлены. Многие посчитали, что она просто набрала вес, но некоторые решили, что она ждет ребенка. «Ох, Оля, вот это округлилась», «А живот уже не втянуть?», «Кто-то много ест», «Словно на пятом месяце», «Бикини не по размеру», «Живот такой миленький», «Выглядишь как обычная девушка», «Колбаска отложилась на животике», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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