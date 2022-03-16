Муж-француз Водяновой не может поладить с русской тещей

Российская супермодель Наталья Водянова известна тем, что своей красотой пленяет весьма состоятельных мужчин. В 2011 году она стала встречаться с французским миллиардером Антуаном Арно, позже родила ему двоих детей, и только в 2020-м пара обручилась.

Пока не состоялась свадьба, у матери Водяновой, Ларисы Викторовны, был повод переживать за счастье дочери, но наконец семья окрепла, и можно спокойно смотреть в будущее.

Однако не все так гладко, как хотелось бы. Отношения у французского бизнесмена с русской тещей пока не складываются — Арно не нравится готовка матери жены. Камнем преткновения стал холодец, который напоминает зятю-аристократу собачий корм.

Ругаются ли из-за домашней еды в семье супермодели? Полюбит ли когда-нибудь француз из элитного общества российский холодец? Об этом Лариса Викторовна расскажет 19 марта в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Вместе с матерями других звезд она придет пооткровенничать с Лерой Кудрявцевой и расскажет, каково это — быть тещей миллиардера.

Смотрите шоу «Секрет на миллион» в субботу, 19 марта, в 21:20 на канале НТВ.

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