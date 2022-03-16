«Уже и декольте налилось»: Бузова в ажурном халате вышла на побережье, не скрыв выпирающий живот

Телеведущая подогрела слухи о беременности. Поклонники обсуждают изменения в ее фигуре.

Ольга Бузова работает на телевидении. Она не раз признавалась, что любит внимание. Бывшая ведущая «Дома-2» часто хвастается роскошными нарядами. А после расставания с Давой она стала чаще путешествовать.

В прошлом году артистка посетила несколько стран. Она позже призналась, что поправилась. А после возвращения со съемок из Африки поклонники стали подозревать ее в беременности.

Теперь Ольга отдыхает в ОАЭ. Она провела несколько дней в Дубае, а потом остановилась в Рас-эль-Хайме. Накануне телеведущая весь день провела у бассейна, купаясь и загорая.

Примечательно, что она все чаще носит свободную одежду и даже в бикини позирует так, чтобы скрыть область живота. Но на одном из новых фото Бузова покрасовалась в бикини и ажурном халате. Она лишь слегка прикрыла выпирающий живот, засветив пышный бюст.

«Как же это все произошло», — написала звезда загадочно.

Поклонники снова стали обсуждать изменения в ее внешности. Многие в очередной раз решили, что она пытается скрыть интересное положение.

«Что произошло?», «Тебя бросили?», «Залетела?», «Давно я не видела тебя такой красивой на фото», «Она поправилась! Я одна считаю, что беременная?», «Уже и декольте налилось», «Ну видно, что месяц пятый или шестой», «Уже не кажется», «Она же хотела в 35 стать мамой, так время давно пришло», «Ой, смотрите, какие формы», «Живот прям не оголяет, вот это дела», — стали комментировать пост подписчики.

Сама Бузова не реагирует на сплетник. Есть и те, кто считает, что она просто поправилась, так как любит вкусно поесть в ресторанах.

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