«Ничего не постеснялась»: Рудова в атласном бикини подразнила своими формами

Наталья Рудова уже много лет работает в кино. Она не скрывает, что любит играть необычные роли. За последние годы ее копилка пополнилась ролями в таких картинах, как «Любовь в городе ангелов», «Бихэппи», «Свингеры».

Она обычно редко появляется на премиях и телевизионных шоу, но недавно артистка приняла участие проекте «Звезды в Африке». Там она встретила Алену Водонаеву, Ольгу Бузову, Анатолия Цоя, Сашу Стоуна.

Примечательно, что Рудова уже вернулась в Москву, так как съемки проходили в феврале. Но она продолжает делиться кадрами, на которых предстает в летних нарядах.

А вот 16 марта актриса опубликовала фото, на котором позировала в атласном мини-бикини в спальне с балдахином. Наталья блеснула своими постройневшими формами. Она предпочитает следить за фигурой и не боится обнажаться.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что она стала украшением проекта. Ее осыпали комплиментами.

«Ну до чего хороша», «Какая вы роскошная», «Я кайфую от вас», «Ну что за прелесть», «Идеальная фигурка», «Завидую вам!», «Ох, Наталья, красота какая», «Вы поражаете нас», «Ничего не постеснялась», «Мужчин в Африке соблазняла?» — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что позже звезда решила удалить кадры.

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