Коллега-актер получил благодарность от Меган Маркл за то, что не стал врать в прессе об их романе

47-летний американский комедийный актер Саймон Рекс стал известен, в основном, благодаря пародийной франшизе «Очень страшное кино» и другим похожим на нее фильмам. Лишь в 2021 году он заслужил признание киносообщества после выхода независимой картины «Красная ракета».

У артиста были тяжелые периоды без денег и работы. И однажды ему предложили крупную сумму за сущий пустяк — слить в СМИ свою историю отношений с Меган Маркл, актрисой, ставшей женой британского принца Гарри. Саймон и Меган действительно были знакомы, но до романа у них не дошло.

В новом интервью Рекс вспомнил, как один британский таблоид предложил ему 70 тысяч долларов за сфабрикованную историю отношений с Маркл. Актеру нужно было лишь сочинить, как однажды он «подцепил» коллегу.

«Я был на мели, черт возьми! Мне очень нужны были деньги. Но я скорее буду получать продовольственные талоны, чем сделаю нечто подобное», — поделился Саймон с изданием The Guardian.

Он также рассказал, что Меган узнала о его поступке и прислала ему записку с благодарностью. «Приятно знать, что есть еще хорошие люди», — написала герцогиня Сассекская. Теперь листочек с этой надписью стоит у Рекса дома в рамочке.

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В одном из прошлых интервью актер делился, что между ним и Меган Маркл ничего не было, они даже ни разу не поцеловались. После знакомства на одном из телешоу они лишь однажды пообедали вместе, но это совсем не было похоже на свидание.

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