«Вот это округлилась»: пополневшая Бузова в мини-бикини эпично плюхнулась в воду

Телеведущая нежится на отдыхе в ОАЭ. Она искупалась в Персидском заливе.

Ольга Бузова уже больше 15 лет работает на телевидении. Она вела шоу «Дом-2», но в прошлом году покинула проект. Теперь Ольга ведет новые передачи от шоу «Звезды в Африке» до «Бузова на кухне».

Лишь в личной жизни она не обрела счастье. После развода с Дмитрием Тарасовым у нее был роман с блогером Давой, но и эти отношения были недолгими. Теперь звезда старается больше времени уделять себе.

Недавно Ольга уехала отдыхать. Несколько дней она провела в Дубае, а теперь приехала в Рас-эль-Хайму. Телеведущая провела рум-тур по своим апартаментам и понежилась в бассейна.

Несмотря на то, что артистка поправилась, она не стесняется демонстрировать свои формы. Вечером 15 марта Бузова искупалась в Персидском заливе. Она в лавандовом купальнике эпично плюхнулась в воду. При этом звезда засветила округлости фигуры.

Поклонники были восхищены кадрами. Некоторые одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто осудил телеведущую. «Опять светит одним местом», «Оля, вот это ты поправилась», «А почему живот прячешь?», «Ты беременная?», «Ну русалка, как поплыла», «Вот это вид сзади», «Округлилась знатно», «Вот это округлилась», «Ну очень набрала», «Оля, ну ты и упала в водицу», «Грации ноль», — стали писать пользователи Сети.

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