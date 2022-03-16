Пресс на зависть: Клава Кока в укороченном жакете на запах и принтованных брюках блеснула хрупкой фигурой

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру певицы. Она участвовала в разных проектах, ее подвергали критике, но юная исполнительница смогла добиться успеха.

Она подписала контракт с крупным лейблом и теперь выпускает один хит за другим. Артистка уже не раз пела с Александром Реввой. Также поклонники с интересом следят за ее образами. В свои 25 лет она любит экспериментировать.

Недавно Кока щегольнула в кукольном платье. Она обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать даже во время тренировок. А вот 15 марта певица покрасовалась в белом укороченном жакете на запах и принтованных синих брюках.

Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру и позволил сделать акцент на талию. Клава обнажила свой загорелый пресс. Ее образ также дополняли аксессуары и макияж со стразами.

Поклонники восхитились ее нарядом. Артистка готовится дать большой концерт, поэтому решила опубликовать новое видео. Она получила сотни комплиментов.

«Ну какая красивая», «Вот это стиль», «Клавуся, ты бесподобна», «Какая фигурка», «Вот это пресс», «Вам все идет», «Как вы хороши», «Цвет определенной ваш», «Жакет роскошный», «У вас словно осиная талия», «Ох, какая вы роскошная», Фигурка безупречная«, «Слов нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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