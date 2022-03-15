«Даже не прикрылась»: Анна Семенович запечатлелась в ванной, сразив поклонников

Анна Семенович уже много лет строит сольную карьеру. Она славится не только своими заводными песнями, но и эффектной внешностью. Артистка обладает нестандартной фигурой, поэтому часто оказывается в центре внимания.

Не раз она делилась архивными фото, чтобы доказать, что красоту унаследовала от мамы. Однако недавно звезда решила преобразиться, поэтом несколько дней провела в больнице.

Но теперь Анна вернулась к привычной жизни. Она регулярно выступает на публике. Певица умело корректируют фигуру с помощью нарядов, но порой и у нее случаются конфузы.

А накануне она провела несколько дней дома. Артистка решила запечатлеть себя в ванной. Семенович предстала без укладки и макияжа. На лицо она нанесла маску. Звезда красовалась в пенной ванне, засветив прелести фигуры.

Поклонники были удивлены тем, какое видео опубликовала певица. Одни восхитились смелостью Анны, а другие осудили ее за столь личные кадры.

«Ну вы и нравитесь за искренность», «Ох, Аннушка, какие богатства», «Вы прям богиня», «Правильно, красоту не прячут», «Ну пены маловато», «Даже не прикрылась», «Да, вы прям красотка во плоти», «Хорошеете на глазах», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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