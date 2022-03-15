Только после душа: Виктория Боня сняла одежду и предстала в одном полотенце

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она смогла построить карьеру вне проекта. Виктория одно время работала на телевидении, а потом стала моделью. Она уехала жить в Монако, но регулярно приезжает в Россию.

Теперь бывшая звезда телестройки занимается своим бизнесом и ведет бьюти-блог. Она также воспитывает дочку Анджелину. Еще недавно Боня собиралась замуж, но в очередной раз торжество не состоялось.

15 марта Боня объявила, что снова свободна. Причины расставания с таинственным женихом она озвучивать не стала. Но светская львица решила опубликовать пикантные кадры.

После душа она запечатлелась без одежды, прикрыв прелести одним полотенцем. Если сначала Виктория щеголяла по спальне, то потом решила выйти на террасу. Она похвасталась постройневшими формами и загаром.

«Когда же у нас солнце выйдет? Я думала, что мой загар уже слетел. А сейчас я вышла на улицу в белом полотенце, смотрю и вроде загар еще не слетел, ну не смылся. Через 10 дней практически решится моя судьба. Хочется рассказать, но я не буду», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня в 42 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы красивая», «Наша непревзойденная красота», «Ну фигурка прекрасная», «Вика все дразнит мужчин», «У вас классные формы», «Ну шоколадная вся», «У вас там хорошо, еще позагораете», «Соседи каждый день вами любуются?» — прокомментировали пост пользователи Сети.

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