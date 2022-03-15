Само совершенство: Рудова в нюдовом наряде «в облипку» засветила свои изящные формы

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться большим количеством ролей. Актриса прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». Теперь в ее копилке десятки ярких ролей.

Она в свои 38 лет остается свободной девушкой. Выходить замуж артистка не торопится. Но она тщательно следит за фигурой. Недавно в шоу «Звезды в Африке» блондинка блеснула красотой своих форм.

Примечательно, что Рудова продолжает активно заниматься спортом. Порой даже дома она ходит в облегающих вечерних платьях. Актриса часто дразнит поклонников пикантными кадрами.

На этот раз она запечатлела себя во время домашней тренировки. Наталья облачилась в облегающий комбинезон нюдового цвета. Откровенный наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела. Во время приседаний артистка сверкала пышным декольте.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Многие стали писать ей комплименты. Ей удалось взбудоражить подписчиков.

«Ну что за прелесть», «Какая красотка», «Боги, я подумал, что голая», «Вот это наряд», «Слюнки подбираем», «Хороша наша краса», «Наталья, ну вы бомба», «Такие шикарные формы», «Ну просто красота, слов нет», «Вы не перестаете удивлять», «Какие формы, ух», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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