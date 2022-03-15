А животик прячет: Бузова в модном бикини понежилась у бассейна, сверкнув фигурой во всей красе

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. В прошлом году она стала вести шоу «Звезды в Африке», а также кулинарную передачу. Артистка продолжает выступать на сцене и выпускать новые песни.

Лишь в личной жизни она пока не обрела счастья. Однако блондинка старается следить за собой, носить женственные наряды и быть женственной. Недавно она приехала в ОАЭ, где проводит время со своим PR-директором Антоном.

Накануне Ольга решила сменить отель. Она теперь находится в Рас-эль-Хайме. Телеведущая уже похвасталась своим роскошным номером. Она щегольнула в мини-платье и без макияжа.

Артистка поправилась за последние месяцы, поэтому старается скрывать изъяны. Накануне ее даже заподозрили в беременности из-за выпирающего животика. А теперь Бузова запечатлелась в купальнике.

Она щегольнула у бассейна в халатике, которым прикрыла область живота. Когда телеведущая сняла его, то выбирала ракурсы, на которых живот было не видно. Мини-бикини нежного цвет подчеркнуло ее загар. Она прилегла у бассейна, показав фигуру сзади во всей красе. Артистка похвасталась тем, что у отеля три места для купания и отдыха.

Одни поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга, а другие осудили ее за то, что она хвастается своей роскошной жизнью. «Вот это беззаботность», «Эх, Оля, как всегда», «Опять крутит своими формами», «А живот нигде не показала, уже виден, да?», «Очень интересно, поправилась и так и осталась худая везде, кроме живота», «Ну мы ждем во весь рост», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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