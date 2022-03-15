«Напугало до чертиков»: Эндрю Гарфилд рассказал, почему не пользуется соцсетями

Популярный актер не считает, что нужно выставлять свою жизнь напоказ.

Голливудский актер Эндрю Гарфилд не пользуется социальными сетями и не вступает в споры с подписчиками. Еще 15 лет назад звезда «Человека-паука» закрыл свою единственную страничку и до сих пор считает это правильным решением.

«Если я хотел жить в условиях уединения, защиты, свободы и целостности, я знал, что не смогу быть открытым для всех безликих, безмолвных, безымянных людей в социальных сетях», — говорит 38-летний артист.

В новом интервью Гарфилд отметил, что увлечение социальными сетями может привести к нездоровой одержимости собственной внешностью и чужими достижениями. Сам же он считает, что как-то неудобно делиться своей личной жизнью с фанатами.

«Я даю только то, что мне удобно давать. И это подлинно. Это я. Но есть части меня, которые принадлежат мне, и которые я хочу защитить. И я очень, очень доволен. что могу это сделать. Я счастлив, что у меня был ранний опыт общения в социальных сетях. Потому что, если честно, это напугало меня до чертиков», — цитирует Эндрю издание The New York Times.

Напомним, что такой же позиции придерживается другой известный актер — Дэниел Рэдклифф.

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