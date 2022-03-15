«Когда нет изъянов»: Клава Кока блеснула изящными формами на камеру

Клава Кока уже длительное время строит карьеру певицы. За последние пять лет ей удалось добиться большого успеха. С ней уже спели дуэтом Нилетто и Александр Ревва.

Артистка в свои 25 лет уже купила себе квартиру в Москве и регулярно балет себя брендовыми обновками. Примечательно, что она также часто экспериментирует имиджем и старается следить за фигурой. Поклонники не перестают восхищаться звездой.

Недавно Кока отдохнула с семьей в загородном доме. А вот в Москве она возобновила тренировки. Певица решила поделиться новым фото. Она предстала в джоггерах и топе. Ультрамодные кроссовки дополняли ее спортивный образ.

Артистка похвасталась изящной фигурой и тонкой талией. Клава также не побоялась отказаться от макияжа. Она села на пол, демонстрируя свой пресс. Многие осыпали ее комплиментами.

Добавим, что накануне Кока также показала фигуру в боди. Она не скрывает, что очень мечтает, чтобы у нее был бойфренд, который оценит результаты ее тренировок.

«Какая роскошная», «Ну что за милаха», «Фигура безупречная», «Когда нет изъянов», «Без макияжа еще более хорошенькая», «Такой пресс прям мечта», «Клава, вы покоряете с первого взгляда», «Такая вы крутая», «Можно выглядеть такж, как вы?» — стали комментировать пост подписчики.

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