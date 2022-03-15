«Он был таким милым»: Энн Хэтэуэй удивилась тому, насколько нежным может быть Джаред Лето

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето снялись в роли супругов в новом сериале WeCrashed для потокового сервиса AppleTV+.

На днях оскароносная пара представила свою очередную актерскую работу на кинофестивале в Техасе. Выйдя на красную ковровую дорожку, 39-летняя артистка призналась, что 50-летний партнер многому научил ее на съемочной площадке. И вообще был таким, каким она не ожидала его увидеть.

«Я думаю о том, насколько он нежен, это было неожиданностью, — цитирует Хэтэуэй издание People. — Иногда, когда вы просто видите чью-то работу со стороны, вы представляете, что в этом человека есть некий уровень интенсивности. Но он был таким милым, спокойным и поддерживал меня на протяжении всего процесса».

В новом сериале из 8 эпизодов актеры играют реальных людей, создавших коворкинг-стартап WeWork. За десять лет компания доросла до всемирного бренда стоимостью в миллиарды долларов, а затем неожиданно рухнула. Премьера картины состоится на AppleTV+ 18 марта.

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