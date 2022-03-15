Голливудский шик: Ирина Пегова в черном пальто и косынке запечатлелась за рулем автомобиля

Актриса заинтриговала поклонников своим новым постом. Она не только похвасталась образом.

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она может похвастаться десятками ярких ролей. У нее сотни тысяч поклонников. Артистка отметилась в таких картинах, как: «Акушерка», «Пять невест», «Зоя».

Не раз она также участвовала в телевизионных шоу. После катания на коньках в шоу «Ледниковый период» она решила похудеть. За последний год звезда преобразилась.

Последние несколько недель Ирина редко делилась новостями и почти не посещает мероприятия. Однако 14 марта актриса запечатлелась за рулем автомобиля.

Она предстала в черном пальто с вышивкой и шелковом платке, который использовала вместо головного убора в стиле голливудский шик. Пегова также сделала макияж с акцентом на губы. Она в очередной раз поддержала тренд на babushka style вслед за Екатериной Стриженовой.

«На злобу дня», — написала звезда.

Поклонники были удивлены. Многие были заинтригованы подписью артистки, посчитав, что она уехала из Москвы. Другие осыпали комплиментами ее лук.

«На лице, что в душе: искренность и доброта», «Искренняя улыбка — всегда красива», «Русская красавица!», «Классная такая», «Боже, какая красавица! Прямо „Аленушка“ с популярной шоколадки», «Как всегда, душевная и яркая», — прокомментировали пост подписчики.

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