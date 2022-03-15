Уже умеет считать: Муцениеце показала, как вместе с шестилетней дочкой учит китайский язык

Агата Муцениеце за последние десять лет смогла построить карьеру в кино. Она признавалась, что начинала работать моделью, но потом все же сменила профессию. Славу ей принес сериал «Закрытая школа».

На съемках она встретила Павла Прилучного, с которым в итоге прожила почти 10 лет в браке. В 202 году они развелись, но продолжают общаться и воспитывать двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея.

В марте Агата выделали время, чтобы побыть с наследниками. Она водит их на разные мероприятия, устраивает увлекательные прогулки и готовит для них. Ее шестилетняя дочка занимается балетом.

А теперь актриса также похвасталась тем, что они учат вместе китайский язык. В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых запечатлелась с крохой. Они показали, что уже успели выучить.

«У меня завтра урок китайского. И Мия тоже выучила кое-что. Ну ка, давай посчитаем!» — сказала звезда.

Они смогли произнести на китайском цифры до 10. Девочка также смогла сказать: привет, пока и спасибо на китайском. На этом вечер не закончился. Собака по кличке Кефир грызла воздушный шарик. За ним с интересом наблюдала не только актриса, но и сын Тимофей. Вечер завершился теплыми объятиями. Агата заснула вместе с дочкой. Поклонники восхитились семейной идиллией.

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