Преобразившаяся Муцениеце в стеганом пуховике с мехом отметилась в ресторане с мужчиной

Актриса специально посетила салон красоты, чтобы преобразиться. Она сама осталась в восторге от того, как выглядит.

Агата Муцениеце уже длительное время строит карьеру в России. Она приехала из Латвии и смогла стать актрисой. Ее прославила роль в сериале «Закрытая школа», а потом она также снялась в картинах «Тобол» и «Честный развод».

После развода с Павлом Прилучным ее карьера пошла в гору. Она даже снова стала вести шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым. Звезда при этом успевает воспитывать двоих детей.

По словам Агаты, после развода она стала чаще себя баловать обновками. На этот раз она также отправилась в салон красоты. после дня рождения актриса несколько недель ходила без макияжа. На этот раз ей сделали новую прическу с серф-локонами и макияж с акцентом на глаза.

«Когда давно не приводил себя в порядок, а потом раз — смотришь на себя и думаешь: ни фига себе, какой ты симпатичный человек! Непривычно после таких взбалмошных сторис видеть красивого накрашенного человека», — отметила Муцениеце.

Позже она приехала в ресторан, где поужинала с мужчиной. Актриса не стала наряжаться, представ в розовом джемпере. оказалось, что так она отблагодарила человека, который сделал пожертвование в благотворительный фонд. На свой день рождения вместо подарков она попросила помочь фонду. Уже после встречи Агата похвасталась лифтолуком. Она предстала в стеганом пуховике карамельного цвета.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Вы и без макияжа красивая», «Как мне нравится ваш образ», «Вы потрясающе выглядите», — отозвались подписчики.

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