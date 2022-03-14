«Вот это удачно облилась»: Рудова в силуэтном платье блеснула намокшим декольте на камеру

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что ей зачастую достаются роли роковых красавиц. Блондинка успела отметиться во многих проектах: «Татьянин день», «Бихэппи», «Любовь в городе ангелов».

О своей личной жизни она рассказывает редко. Однако артистка не скрывает, что мужчины часто обращают на нее внимание и даже дарят дорогостоящие подарки.

Обычно Рудова в свои 38 лет не стесняется показывать свою фигуру на публике. В прошлом году она похудела, поэтому все чаще носит силуэтные наряды. На этот раз актриса решила отметить выход новой серии шоу «Звезды в Африке», где она участвовала.

Блондинка облачилась в алое платье по фигуре и решила налить себе игристого напитка. Однако открыть бутылку ей удалось не сразу. Наталья облила всю кухню. Брызги намочили и ее декольте.

«Как я так могла открыть!» — удивилась артистка.

Но потом Рудова стала танцевать. Небольшой конфуз не испортил ей настроение. При этом актриса показала свое декольте во всей красе. Поклонники были взбудоражены увиденным.

«Какая вы сногсшибательная», «Ну даже облились так элегантно», «У вас столько привлекательности», «Вы всегда удивляете», «Столько красоты в одном кадре», «У вас дома всегда весело», «Вот это удачно облилась», «Ох, какая блондинка на миллион», — стали писать пользователи Сети.

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