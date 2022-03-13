«И все проблемы подождут»: Шульгин запечатлел, как внучка Валерии бегает по дому, умиляя родных

Молодой бизнесмен признался, что кроха ему не дает заскучать.

Валерия является популярной певицей. При этом она успела стать и многодетной мамой. От прошлых отношений у нее есть трое взрослых детей. Лишь дочка Анна занимается пением, как мама.

А вот сыновья звезды ведут свой бизнес и уже обзавелись своими семьями. Арсений Шульгин счастлив в браке избранницей Лианой. У них подрастает годовалая дочка Селин. Для артистки малышка стала первой внучкой.

Обычно Валерия часто приезжает в гости, но недавно она улетела в Израиль с Иосифом Пригожиным. В это время Шульгин поделился трогательными кадрами. Он показал, как дочка резвится дома. Малышка Селин в велосипедках и розовой футболке карабкалась на диван.

«Давай, ползи, ползи», — подбадривал ее папа.

Но кудрявая малышка передумала и побежала в центр зала. Она легал на ковер и уткнулась в него лицом. Родные смотрели на нее и умилялись.

«Лучший антидепрессант. И все проблемы подождут», — отметил Арсений.

Ему всего 23 года, но сын Валерии уже ездит на дорогой машине и недавно переехал жить в «Москва-Сити». Своей жене он покупает брендовые наряды, а дочку регулярно возит на море. Поклонники восхитились маленькой Селинкой. «Ну что за ангел», «Она очаровательная», «Не ребенок, а кукла», — стали писать пользователи Сети.

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