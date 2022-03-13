Совсем разделась: Кристина Асмус в белье блеснула прелестями на камеру

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Интерны». Потом ей стали доставаться более серьезные и смелые роли. Ее постельную сцену в фильме «Текст» долго обсуждали в обществе.

Позже поклонники даже думали, что именно из-за этой работы актриса развелась с Гариком Харламовым. Однако истинную причину расставания они не стали озвучивать.

За последние два года Кристина стала чаще экспериментировать с имиджем. Также она без стеснения публикует пикантные фото в соцсетях. А так как Инстаграм в России заблокируют 14 марта, она решила красиво попрощаться с подписчиками.

Актриса опубликовала фото, на котором разделась до нижнего белья. Она продемонстрировала роскошное декольте в белом лифе без пуш-ап.

Но этого Асмус показалось мало. Она выложила еще один кадра, не менее откровенный. Артистка предстала на нем в прозрачном платье без белья. Она не скрыла свои прелести.

Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие осудили ее такие публикации. Но нашлись и те, кто восхитился ее фигурой. «Ну очень пикантно», «Скромности нет совсем», «Кристина, как так можно?», «У вас же дочка есть! Какой пример мать подает», «И для чего все демонстрировать?», «Это все ваша скрытая натура», «Фигурка такая тоненькая», «Платье для смелых», — стали писать подписчики.

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