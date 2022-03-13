«А губки!»: Топурия показала, как позирует ее подросшая дочка в черном платье и ободке

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что привыкла к постоянному вниманию публики. Для выступлений певица всегда выбирает яркие образы. Она любит экспериментировать со стилем.

От первого брака у нее подрастает дочка Оливия. Шестилетняя кроха уже интересуется модой, иногда красится и участвует с мамой в фотосессиях. А не так давно у нее появился братик. Звезда родила сына Адама, которому исполнился годик.

Обычно Топурия разрешает наследнице даже дома ходить в пышных платьях. А вот на этот раз артистка поделилась снимком, сделанным на празднике. В кадре Оливия предстала в пышном черном платье с кружевом и алых сандалиях.

В руке она грациозно держала сумочку, а ее прическу украшал розовый ободок. Дочка артистки не только приняла позу, выставив одну ножку, но и вытянула губки «бантиком».

«Мой! А губки!» — оценила Кети.

Поклонники тоже пришли в восторг от маленькой модели. Многие решили, что она повторяет за мамой. Другие оценили ее наряд. Благодаря аксессуарам образ смотрелся дорого и стильно. «Просто маленькая леди», «До чего красивая», «Позирует, как взрослая», «Кети, у вас прелестная дочка», «Куколка», «Мне нравится ее харизма», «Наряд бесподобен», «Черное так редко носят дети, но это так круто выглядит», — стали писать подписчики.

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