Саша Савельева в элегантном лавандовом платье с разрезом от бедра сверкнула стройными ножками

Саша Савельева больше 20 лет выступает на сцене. Она много лет гастролировала с группой «Фабрика». Однако после рождения сына Леона певица решила строить сольную карьеру. Во всем ей помогает муж Кирилл Сафонов.

Они часто вместе появляются на красных дорожках и премиях. Артистка любит наряжаться в лаконичные и сдержанные наряды. После родов она быстро вернулась в форму.

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В последнее время многие звезды поставили работу на паузу. Лиза Монеточка отменила концерты, а Сергей Лазарев даже удалил свой Инстаграм. А вот Савельева активно участвует в разных съемках. Она уже примеряла струящийся пятнистый наряд.

Теперь певица грациозно позировала на диване в лавандовом платье с разрезом от бедра. Образ дополнили босоножки. Саша обнажила стройные ноги на камеру.

«Открываем глаза в реальность», — написала она.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 38-летняя жена Сафонова. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая же ты красивая», «Голливудская дива», «Просто невероятная», «Лиловая красота», «Ноги такие идеальные», «Лишила дара речи», «Реально красивая и обворожительная!», «Одно любование», «Роскошное платье на такой фигуре», «Зарыдали даже ангелы», — прокомментировали пост подписчики.

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