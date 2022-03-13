Вот это преображение: Семенович вслед за Бузовой показала лицо без фильтров и макияжа

Ольга Бузова является известной телеведущей. Обычно она регулярно появляется на публике, ведет передачи и посещает светские рауты.

Артистка предпочитает выглядеть безупречно, поэтому экспериментирует с прическа и носит как вечерние наряды, так и повседневные. Лишь дома она может расслабиться. На этот раз звезда показала, как выглядит без макияжа утром, когда просыпается.

В кадре Ольга предстала в постели. Она была в очках. Лишь ее брови выделялись, так как она делала татуаж. Поклонники заметили, что даже без помады у нее пухлые губы. Некоторые заметили, что выглядит иначе, когда не красится.

Вслед за Бузовой решилась на честные кадры Анна Семенович. Она проводит время дома после выступлений.Более того, недавно певица решилась на преображение, чтобы выглядеть более стройной.

В 42 года она еще не обрела счастье в личной жизни. Но артистка хочет встретить достойного мужчину и стать мамой. По словам самой звезды, она переживает из-за закрытия Инстаграма в России.

Однако позже Семенович снова засняла себя. На этот раз она даже волосы собрала в пучок. Певица отметила, что хочет быть красивой даже дома, поэтому собралась принять ванну.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она похорошела. «Лебединая шея», «А вы такая ствестенная», «Без макияжа вам еще лучше», «Милая Анна, как вы хорошо выглядите», «У вас идеальные пухлые губы», «Откажитесь от макияжа! Вам так хорошо», — стали писать пользователи Сети.

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