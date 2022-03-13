Элегантный монохром: Собчак в черном платье-пальто и ботинках на платформе отметилась на шопинге

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. В свое время она вела шоу «Дом-2» и проект «Блондинка в шоколаде». Теперь журналистка снимает не развлекательный контент, а более познавательный.

Примечательно, что она также не пропускает светские рауты. И если раньше блондинка носила мини-юбки, то теперь она щеголяет в брендовых платьях и дизайнерских костюмах.

Недавно Собчак улетела с сыном. Она призналась, что скоро вернется. В это время ее муж Константин Богомолов продолжает работать в театре.

Телеведущая следит за событиями и на фоне того, что многие кампании покинули российский рынок, она решила поделится своей находкой. Ксения отметилась в магазине мебели. При этом она была облачена в черное платье-пальто с широким поясом и ботинки на платформе.

«Последние дни в Инстаграм я хочу использовать для того чтобы помочь другим. Хочу поддержать российский бизнес в это непростое время и продолжу рассказывать о тех, кого люблю и кто сейчас пытается перестроиться под новые реалии. Делаю это не за деньги. Здесь вы можете заказать все — от кровати до люстры. Красиво стильно и удобно», — написала звезда.

Поклонники обратили внимание на монохромный наряд Ксении. Многие посчитали, что он элегантный и стройнит телеведущую. «Очень красивая», «Наряд вам так идет», «Ой, вы прям идеальная в этом пальто! Талия, длинные ножки», «Вы только хорошеете», «Ксения, какая вы красивая», «Ваш стиль читается в обуви», — стали писать пользователи Сети.

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