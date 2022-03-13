Мамина модница: Нюша засняла подросшую дочку в пуховике цвета Барби и модных брюках

Нюша больше 10 лет выступает на сцене. Она успела добиться славы. И если раньше певица регулярно гастролировала, то теперь она старается больше времени уделять семье. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым.

У них подрастает дочка Симба. А в прошлом году артистка сделала паузу в карьере. Она уехала в Дубай с семьей, где родила сына. Пока супруги скрывают лицо малыша и держат в секрете его имя.

Лишь недавно Нюша вернулась в Москву. Она успела отдохнуть на Мальдивах, а теперь готовится к возвращению на сцену. Певица тренируется, а свободное время посвящает семье. На этот раз она подловила дочку, которая в белом платье завтракала за столом. Малышка поцеловала свою бабушку Ирину Шурочкину.

Позже артистка снова засняла дочку, но уже в машине. Девочка с малых лет носит пышные платьях и брендовые наряды. На этот раз Симба отметилась в пуховике цвета Барби и модных белых брюках с принтом.

Поклонники восхитились тем, как нежно малышка относится к родным. Многие также решили, что девочка растет модницей, как мама.

«Кака Симбуля милая», «Чудесная добрая малышка», «Мне нравится ее наряды! Прям вся в маму», «Сладкий ребенок», «От нее добром веет», «Это чудесно, когда дети такие светлые в душе», «А курточка прям стиль во плоти», «Ну растет так быстро! Женихи, готовьтесь», — стали писать пользователи Сети.

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