Что скажет свекровь? Невестка Орбакайте в мини-юбке и колготках в сетку «оторвалась» с внуком Пугачевой

Никита Пресняков в прошлом году отметит 30-летие. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой, став певцом. У него есть своя рок-группа. Также он играет в театре и порой соглашается на съемки в телешоу.

Уже около пяти лет музыкант счастлив в браке с Аленой Красновой. Девушка была его соседкой по даче, когда они познакомились. Теперь пара неразлучна.

8 марта невестка Орбакайте отметила день рождения. Она посидела в ресторане с родными. А теперь Алена устроила вечеринку в стиле 90-х, чтобы отпраздновать свой юбилей с друзьями.

Она облачилась в леопардовый топ и мини-юбку. Лук дополнили колготки в сетку и кожаный плащ. Выбрал черный тотал лук и Никита. Пара веселилась с друзьями и фотографировалась на Polaroid.

Краснова щеголяла вместе с мужем. До утра она танцевала с подругами. В соцсети пара поделилась кадрами с праздника. Поклонники восхитились парой. Многие посчитали, что Орбакайте тоже бы с радостью повеселилась в такой обстановке. Однако певица признавалась, что ее не зовут на такие мероприятия, так как друзья пары смущаются, когда рядом с ними звезда.

«Очень классные», «Любуюсь вами», «Ну просто бесподобные», «Ох, Адена умеет двигаться», «Лук просто отпад», «Никита прям в тренде! Все идеально в образе», «Кристина бы оценила такой образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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