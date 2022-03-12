Декольте даже не прикрыла: Рудова в лосинах и откровенном топе блеснула хрупкой фигурой

Актриса на съемках в Африке продемонстрировала свою красоту, ошеломив поклонников.

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке множество ролей. Славу ей принес сериал «Татьянин день». Потом она также отметилась в картинах «Бихэппи» и «Любовь в городе ангелов».

Блондинка признавалась, что мечтает об интересных ролях, но ей часто предлагают играть роковых красавиц. К слову, в свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. Звезда регулярно занимается спортом.

Осенью Наталья похудела, а не так давно побывала в Африке на съемках шоу. Там она не раз засветила свои прелести. Ее платье-рубашка намокла в лодке и зрители увидели ее пятую точку.

А теперь актриса поделилась кадром, на котором предстала в лосинах и топе, который выглядел как лифчик от купальника. Рудова наклонилась, показав роскошное декольте. Она похвасталась хрупкой фигурой.

Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Примечательно, что актриса сразила их своими женственными формами. А вот Алену Водонаеву, которая тоже посетила Африку, раскритиковали за несовершенства фигуры.

«Вот это талия», «Какая грациозная лань», «А бюст не загорел», «Какие леди», «Скромность пропала», «Какая вы красивая», «Валя Карнавал и Алена Водонаева рядом не стояли!», «Вы украшение проекта», «Декольте идеальное на этом фото», «Как перестать на вас смотреть?» — стали писать подписчики.

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