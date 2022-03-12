Без прикрас: Агата Муцениеце прикрыла свои прелести одной простынкой после бани

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась во множестве разных проектов. Особую известной ей принесла роль в сериале «Закрытая школа». Потом она также снялась в картинах «Тобол» и «Честный развод».

Почти 10 лет актриса прожила с Павлом Прилучным. Она не скрывает, что тяжело пережила развод. Однако звезды стала еще больше времени уделять детям, сниматься в новых проектах и даже похудела.

В последнее время Агата то и дело гуляла с детьми: Мией и Тимофеем. Но накануне она решила отдохнуть. Утром актриса повалялась в постели, а вечером наведалась в баню. В соцсети она поделилась пикантным кадром.

Актриса запечатлелась без макияжа и одежды. Она прикрылась одной простынкой. Муцениеце не побоялась сверкнуть ложбинкой. Она без стеснения позировала на камеру.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она еще больше похорошела. «Какая красивая», «Просто чудо», «Ох, какой вид», «Нет слов», «Ну что за прелесть», «Агата, какая проказница», «Ну это шедеврально», «Любуюсь вами», «А можно и без простынки», «Как мы скучали по вашим фоточкам», «Какая читая и розовощекая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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